Все работавшие в России артисты с Украины перечисляли деньги ВСУ, – директор «Русской медиагруппы»

Елена Острякова.  
04.04.2023 16:11
  (Мск) , Москва
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Дзен, Культура, Россия, Украина


Внедрение украинской музыки на российский рынок было западной диверсией.

Об этом в интервью RTVI заявил владелец холдинга «Русская медиагруппа» Владимир Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Внедрение украинской музыки на российский рынок было западной диверсией. Об этом в интервью RTVI...

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«Украинская эстрада, которая заполонила Россию, вынудила нас встать в очень интересный желобок невозможности пробиться через красивую музыку. Прибытие украинской музыки сюда, это не просто пих-пах поиграли в ноты. Это огромная геополитическая диверсия. То, как украинцы куралесили здесь на нашем рынке, это во многом была абсолютно выстроенная западная проработка», – сказал Киселев.

По его данным, все украинские артисты перечисляли часть своих гонораров ВСУ.

«Украинские артисты гораздо более граждане своей страны, чем мы. Потому что, выступая у нас и зарабатывая у нас деньги, – на тех же ротациях «Русского радио», «Авторадио», «Хит ФМ», надо отдать должное, они 20% отсылали на линию соприкосновения.

А многие из них, такие как Вакарчук, Вопли Видоплясова, Монатик, покупали военное обмундирование.

Они этого не скрывали, они этим кичились. Артисты, которых я назвал, абсолютно осмысленно это делали. Они граждане своей страны.

Другой вопрос, что это не мешало им у нас зарабатывать деньги и петь на русском языке. Но они граждане своей страны», – сказал Киселев.

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