«Все равно они убыточны» – в Раде требуют приватизировать 82% госпредприятий

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Подавляющее большинство украинских госпредприятий убыточны либо подлежат ликвидации. Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады, срок полномочий которой истёк в августе, заявил депутат Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, 82 процента предприятий, которые находят в структуре Фонда государственного имущества Украины, они либо убыточны, либо находятся на стадии ликвидации, это 2368 объектов. То есть ситуация там фактически не улучшилась, это реальная картина и экономическая картина ситуации в ФГИ. Она чрезвычайно критична, я думаю, цифры 82 процента говорят сами за себя», – сказал Колтунович.

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Он потребовал отменить список госпредприятий, подлежащих ликвидации, среди которых могут быть Укрзализныця, Нафтогаз, Укрспирт.

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«Следующее – это вопрос ликвидации списка стратегических объектов, которые не подлежат приватизации. Вы помните, в конце 19-го года ликвидировали этот список, отменили перечень объектов, и соответственно на сегодняшний день он фактически так и не попал в Верховную раду. Поэтому я думаю, что все-таки нужно завершить эту историю и поддержать, проголосовать этот список», – добавил депутат.