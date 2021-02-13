«Все разбегутся. От Украины останется бандеровский Киев с Галичиной»

13.02.2021, Симферополь, Владимир Гладков

Новости Украины

Единство Украины – миф, юго-восточные регионы удерживаются под контролем Киева исключительно методом репрессий.

Об этом в издании «Крымское Эхо» заявил обозреватель Александр Мащенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Её уже нет, Украины, она находится в состоянии распада, Крым ушел, Донецк ушел, Луганск ушел. Харьков бы ушел, Одесса бы ушла, Мариуполь бы ушел, Новороссия бы ушла, если бы чуть по-другому сложились обстоятельства в 2014 году. Но они и так сложились для Украины катастрофически.

Страна и так сшита искусственно из очень разных регионов культурно, ментально, в смысле языка. Её нужно склеивать, сшивать. Но они делают всё, что можно, чтобы взорвать дальше», – заявил Мащенко.

«Такая политика может привести только к одному. Останется три-четыре-пять западноукраинских областей и отдельно Киев – захваченный, оккупированный выходцами из этих областей», – прогнозирует журналист.