Все разваливается, постсоветская Украина подошла к своему концу – Карасев

27.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Сегодня настало время для переучреждения Украины и заключения нового общественного договора.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы живем еще в стране, где власть, отношение центра с регионами остается с советского времени. Мы клеймим позором советскую эпоху, говорим «совок» и так далее, но все же осталось. Назначают губернатора как секретаря обкома, офис президента – это жалкая копия ЦК партии, Политбюро и так далее. Жалкие копии. Оно же остается все, областные деления остаются оттуда.

Ну эти же области придумывали где и под что их придумывали – под индустриальные комплексы. Донецкая область почему имела такие границы? Потому что Криворожско-Донецкий бассейн, Днепропетровск – такой, Харьков – такой. Часто же районные деления и областные – под число коммунистов, чтобы было удобно управлять коммунистами. Все же это остается.

Так вот надо понимать, в чем конституционный договор новый состоит или общественный договор. Это не значит, что надо создавать какую-то ассамблею конституционную и придумать новую Конституцию. Оно будет де-факто», – заявил Карасев.

Эксперт также подчеркнул, что попытка создать унитарное государство в советской республике провалилась.

«Спецстатус ОРДЛО – это же тоже изменение будет общественного договора. Особенности местного самоуправления уже будут реальными, а не на словах… Представьте себе – мы возвращаем Крым, возвращаем Донбасс и у нас опять восстанавливается русскоязычное электоральное большинство. А это значит, что титульная нация, украинцы, она становится в меньшинстве.

Но государство строится как проект титульной нации, как этнический проект. Ведь, Украина все время, эти 30 лет, она из географического понятия все время становится этническим понятием… Это меняет расклады, будет другая страна. И никто не знает, что делать будет с этой страной, как боятся даже, ужас какой-то, появляется экзистенциальный ужас», – считает эксперт.

По мнению Карасева, потеря Крыма стала первым шагом для Украины, которая получила свою нынешнюю территорию за счет земель других государств после Второй Мировой войны.

«По-любому, государство будет другим. Неважно, с ними, без них, со спецстатусом, но Украина будет другой. Потому что это страна в границах 39-го года. Но мы же получили эти территории сначала в 39-м, Западную Украину, в 45-м году Закарпатье получили… В 54-м году получили Крым. Так вот, представьте себе, пугающая аналогия – Крым где? 54-й год… После Второй Мировой войны все застабилизировалось, как бы. А сейчас все, все поехало, разваливается вся структура», – резюмировал Карасев.