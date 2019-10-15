Все регионы Украины рано или поздно получат особый статус

15.10.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине идет Гражданская война, которую не разрешить без болезненных компромиссов. А это значит, что власти придется идти на федерализацию страны, как бы этот процесс не был назван.

Кроме того, амнистия в равной мере касается и воевавших с украинской стороны.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил киевский девелопер-миллионер, совладелец ТРЦ Dream Town Александр Меламуд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы все понимаем, что компромисс – это когда обе стороны чем-то недовольны. Да, приходится жертвовать какими-то вопросами.

То есть, мы не можем получить идеальную, стопроцентную ситуацию, которую бы мы хотели видеть. Не можем мы ее получить, хорошо. Значит, мы жертвуем чем-то, но приобретаем мир, приобретаем Донбасс в составе Украины.

На правах особого статуса – хорошо, пусть будет особый статус. Все равно это некое временное явление, потому что я считаю, что что бы мы ни пытались сделать в будущем, все равно нам придется заниматься федерализацией всей страны.

Давайте не называть ее федерализацией, давайте назовем ее децентрализацией, это не имеет значения – важно, какие полномочия и функции будут переданы регионам. То, что у нас регионы должны будут получить большие функции и полномочия – это однозначно…

Сегодня нужен мир, значит, что мешает сегодня применить «формулу Штайнмайера»?

Я вижу в этой формуле – там много пунктов, я вижу четыре основных – это закон об особом статусе, который истекает к январю месяцу, второе – это закон об амнистии.

Мы совершенно понимаем, что если сегодня, по данным Луганской и Донецкой области, там воюют 27 тысяч человек, значит, эти 27 тысяч человек никоим образом не согласятся сложить оружие без закона об амнистии.

Причем, мы понимаем, что закон об амнистии важен как для этой стороны, так и для той стороны. Надо понимать, что у нас идет гражданская война», – заявил Меламуд.