«Все реки уже вычерпали» – в Донецке жалуются на дефицит воды

Из-за дефицита водоснабжения доступные России водные ресурсы Донбасса почти исчерпались.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила недавно вернувшаяся из волонтёрской поездки правозащитница Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С водой в Донецке всё хуже и хуже. Такое чувство, что хуже уже некуда – и каждый раз ещё хуже. Полностью пересыхают реки, воду берут отовсюду. Река Крынка пересохла вообще. Из крана течёт то, чем стрёмно даже говно им смывать. Вот то, что у нас течёт из крана. Мы держимся только на питьевой, которая вот… по 4 рубля литр. Это надо идти с баклагами и покупать. А готовая уже, налитая в бутыли, Вова Грубник рассказывал, по 200 рублей он что ли брал пятилитровую баклажку в магазинах [в центре Донецка около 100 рублей, вероятно Монтян имеет в виду районы с большой наценкой – прим]. Я не беру, у меня нет столько денег, я хожу с баклагами и покупаю разливную», – жаловалась правозащитница.

Она подчеркнула, что при этом по всему региону коммуникации старые, и огромное количество воды просто вытекает в пробоины.