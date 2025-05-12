«Все реки уже вычерпали» – в Донецке жалуются на дефицит воды

Сергей Вредников.  
12.05.2025 22:30
  (Мск) , Донецк
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Водоснабжение, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Из-за дефицита водоснабжения доступные России водные ресурсы Донбасса почти исчерпались.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила недавно вернувшаяся из волонтёрской поездки правозащитница Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за дефицита водоснабжения доступные России водные ресурсы Донбасса почти исчерпались. Об этом в интервью...

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«С водой в Донецке всё хуже и хуже. Такое чувство, что хуже уже некуда – и каждый раз ещё хуже. Полностью пересыхают реки, воду берут отовсюду. Река Крынка пересохла вообще. Из крана течёт то, чем стрёмно даже говно им смывать. Вот то, что у нас течёт из крана.

Мы держимся только на питьевой, которая вот… по 4 рубля литр. Это надо идти с баклагами и покупать. А готовая уже, налитая в бутыли, Вова Грубник рассказывал, по 200 рублей он что ли брал пятилитровую баклажку в магазинах [в центре Донецка около 100 рублей, вероятно Монтян имеет в виду районы с большой наценкой – прим]. Я не беру, у меня нет столько денег, я хожу с баклагами и покупаю разливную», – жаловалась правозащитница.

Она подчеркнула, что при этом по всему региону коммуникации старые, и огромное количество воды просто вытекает в пробоины.

«И дальше будет еще хуже. У нас засушливо. Вот, на 9 мая прошел дождь, мы были просто счастливы, потому что хоть как-то наполнят водохранилище. Но так там сплошной ил и заросли камыша.

И при этом у нас просто весь Донецк в реках неразливанных. Нет возможности сразу эти порывы ликвидировать, месяцами текут реки. Никто ничего не делает.

Я реально не понимаю, на что рассчитывают. Что будут делать, когда все источники исчерпаются? А водовод так и висит на какой-то минобороновской структуре до сих пор. И реки неразливанные оттуда текут. Ну просто построили, чтобы просто украсть в надежде, что возьмут Славянск и никто не заметит, что они там настроили и куда они украли 400 миллиардов», – подытожила она.

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