Все решения постмайданных властей неконституционны – генерал СБУ

02.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Все решения постмайданной власти, занявшей кабинеты после революции, были незаконными.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Так он отреагировал на слова экс-депутата Верховной рады Александра Долженкова о том, что бывшего президента Украины Виктора Януковича после Евромайдана незаконно отстранили от власти.

«Турчинов стал временно исполняющим обязанности в 14-м году. В Конституции, в статье 112, предусмотрено, что временно исполнять обязанности может председатель Верховной рады в случае досрочного прекращения полномочий президента. Были ли досрочно прекращены полномочия Януковича? В соответствии с Конституцией, нет. Было принято соответствующее постановление Верховной рады Украины о самоустранении президента Украины от выполнения обязанностей. Этого основания нет в Конституции», – заявил Долженков.

Вовк, возглавлявший Следственное управление СБУ после госпереворота, согласился с политиком: «Абсолютно правильно, я вас не перебиваю, я говорю в унисон – все те постановления, решения, которые были приняты в тот период, они были приняты вне Конституции и вне законов Украины».