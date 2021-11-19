Все российские артсоединения уже оснащены беспилотниками

Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов последних лет показал, что полная реализация боевых возможностей ракетных войск и артиллерии невозможно без БПЛА.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

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Издание поинтересовалось, как сегодня обстоит дело в армии с беспилотной авиацией, которая становится все более важным фактором на поле боя.

«Беспилотными летательными аппаратами уже оснащены все наши артиллерийские соединения. Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов последних лет показал, что полная реализация боевых возможностей РВиА невозможна без использования средств разведки на всю глубину зоны ответственности общевойсковых формирований», – сказал генерал.

«БПЛА как одно из наиболее эффективных средств получения развединформации включены в состав создаваемых на базе подразделений ракетных войск и артиллерии разведывательно-ударных (огневых) комплексов. Это позволяет нам сегодня поражать выявленные цели в режиме времени, близком к реальному», – резюмировал Матвеевский..