Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
19.11.2021 10:56
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия
Просмотров:

Все российские артсоединения уже оснащены беспилотниками

Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов последних лет показал, что полная реализация боевых возможностей...

Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов последних лет показал, что полная реализация боевых возможностей ракетных войск и артиллерии невозможно без БПЛА.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Издание поинтересовалось, как сегодня обстоит дело в армии с беспилотной авиацией, которая становится все более важным фактором на поле боя.

«Беспилотными летательными аппаратами уже оснащены все наши артиллерийские соединения. Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов последних лет показал, что полная реализация боевых возможностей РВиА невозможна без использования средств разведки на всю глубину зоны ответственности общевойсковых формирований», – сказал генерал.

«БПЛА как одно из наиболее эффективных средств получения развединформации включены в состав создаваемых на базе подразделений ракетных войск и артиллерии разведывательно-ударных (огневых) комплексов. Это позволяет нам сегодня поражать выявленные цели в режиме времени, близком к реальному», – резюмировал Матвеевский..

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть