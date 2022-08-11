«Все российские элиты должны публично заявить о своём отношении к СВО» – Дугин

Новости Украины

Когда руководство РФ противостоит натиску Западного мира и решительно отстаивает национальные интересы страны, а военнослужащие государства ведут бои в СВО на Украине, либеральный псевдогуманизм в риторике представителей властей непростителен и постыден. Тех же, кто открыто выступает против спецоперации, нужно «остановить».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» высказался философ-евразиец Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть люди, которые выступают против СВО открыто. Пишут «Нет войне!» в соцсетях, пытаются сформулировать (подобные установки – ред.). Эти люди сегодня как диверсанты. Это не просто люди с другими взглядами, это – враги. Наши города обстреливают, наших людей убивают, мы платим огромную цену за денацификацию и демилитаризацию Украины и, конечно, в этой ситуации бить в спину своим – преступление. Не моральное, а юридическое. Те люди, которые выступают против СВО, те, которые активно помогают врагам, должны быть остановлены. Эта деятельность и так приравнена у нас к преступлению. Другое дело, что, на мой взгляд, существует еще этический кодекс. Все, кто выступают против СВО – диверсанты и преступники, с которыми нужно поступать по законам военного времени», – пояснил интеллектуал.

По его мнению, наделенные еще большей ответственностью общественно-политические фигуры, как лидеры мнений, обязаны быть добропорядочным примером для российских граждан. Также он подчеркнул, что «у руля» не могут находиться «откровенные трусы и подручные Вашингтона».

«Есть люди, среди элиты, которые предпочитают отмалчиваться относительно СВО. Это – уже другое. Они не являются диверсантами, но поступают аморально. В особенности, если они – власть. Для людей из элиты, когда страна воюет – и не с Украиной, а с Западом, с глобализмом, с фундаментальным врагом, который вооружает своих марионеток и наносит по нам физические удары, убивающие нас… Думаю, что этический кодекс представителей власти в военной ситуации – прояснить свою позицию. Если чиновник отмалчивается или опускает глаза при прямом вопросе о СВО – это уже аморально. Приблизительно приравнивается к интимным подробностям измены, которую сфотографировали и опубликовали. Это – (безнравственный – ред.) поступок», – отметил Дугин.