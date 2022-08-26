Все русофобы мира слетаются в пражское гнездо

26.08.2022  18:56 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Русофобия, Скандал, Украина
Новости Украины

Внешние силы не отказались от мысли вмешиваться во внутренние дела России.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Внешние силы не отказались от мысли вмешиваться во внутренние дела России. Об этом сегодня...

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«Их противоправная работа продолжается. Остаются в силе прежние стратегические установки на развал нашего Отечества изнутри. В частности, через три дня в Праге намечена неформальная встреча глав МИД стран ЕС. Со слов организатора Яна Липавского, представляющего чешское председательство в ЕС, на пражской встрече намечено подробно обсудить «пересмотр политики в отношении России». Они хотят усилить антироссийскую деятельность. Речь пойдет не об отказе от русофобского курса недружественной нам части Европы. Наоборот, устроители совещания по-прежнему думают о смене действующей в России власти и поддержке западных ставленников из числа наших сограждан», – сказал Климов.

Он напомнил, что чешские власти упростили выдачу видов на жительство и виз для представителей радикальной российской оппозиции.

«Именно в Праге давно и весьма основательно свито одно из главных антироссийских гнезд опекаемых из Госдепа США и ЦРУ. Там же к началу отечественной избирательной кампании был приурочен форум по «деколонизации России». Проще говоря сходка перебежчиков, нанятых Западом для разжигания сепаратистских настроений внутри России с помощью раздувания межнациональной и межконфессиональной розни, а также местечковой борьбы с российской властью.

Такого рода тенденции максимально поддерживаются из США. Бывший обамовский посол в Москве Макфол настаивает: долгосрочной целью политики США, Канады, Великобритании и ЕС должно стать усиление разногласий внутри российского государства и общества», – рассказал Климов.

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