01.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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«Все самолёты у них закончились в 2014 году» – в ДНР ответили на учения украинской авиации

Оставшейся после 2014 года украинской военной авиации хватает только на показушные учения.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.

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В частности, он напомнил, что совсем недавно на подконтрольной Киеву территории Донбасса прошли учения украинской авиации.

«По их результатам, у «переможцев» начались очередные победные реляции, а у «сливщиков» – истерия о грядущем «конце света» для наших республик», – заметил Безсонов.

По его словам, ВС ДНР есть, чем ответить по этому поводу.

«После 2014 года украинскому командованию вообще не стоило бы произносить словосочетание «военная авиация». Вся авиация у них закончилась в 2014 году. То, что они сейчас восстановили, это, мягко говоря, только для подобных «показушных» выступлений и для проноса над головой Порошенка самого большого украинского флага в мире и годится», – заявил Безсонов.

По его мнению, придавать слишком уж больше значение украинской авиации не стоит.

«В 2014 году, парень со Славянска «Ромео» сам сбил 6 воздушных целей, а другой парень из Мариуполя «Солод», который, кстати, до войны служил в украинской армии в ВДВ стрелком тех же ПЗРК, сбил 5 воздушных целей. Это на примере двух ополченцев. Сейчас у нас не ополчение, а полноценная армия, в которой есть целые подразделения ПВО, бойцы которых регулярно оттачивают своё мастерство как в бою, по БПЛА противника, так и на учениях. Поэтому предавать большое значение украинской авиации, на мой взгляд, не стоит.

В данном случае, нужно обратить внимание на другое. На то, что украинская сторона открыто демонстрирует подготовку к наступательным действиям и нежелание заканчивать конфликт в Донбассе дипломатическим путём, о котором так часто заявляет «миротворец» Порошенко», – подытожил начальник пресс-службы ВС ДНР.