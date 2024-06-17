Все серьезнее, чем во время Карибского кризиса – Стариков

Анатолий Лапин.  
17.06.2024 10:39
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Куба, Россия, США


Заход российских военных кораблей на Кубу – это тревожный сигнал для Запада. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Старикова, Россия напрямую делает посылы странам Европы, у которых недостаточно сил для противостояния РФ.

Заход российских военных кораблей на Кубу – это тревожный сигнал для Запада. Об этом...

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«Про берега Кубы кто-то говорит: «Не обращайте внимание». После этого фрегат зашел канадский следом, потом подводная лодка американская рядом, ну они не обращают внимания, а потом раз – уже выдвинулись. А там 600-800 километров, ракеты гиперзвуковые долетят. Сейчас ситуация намного серьезнее, чем был Карибский кризис. Серьезнее. Вкидывают: «Да, это все х..ня». Это поверхностное отношение меня убивает», – сказал эксперт.

«Я понимаю, что, может быть, западные политики это говорят, типа, дразнят Путина. Но они додразнятся. Они же думали, что он не нападет, помните, все посольства свои вывели, а потом раз – и убежали все. Теперь объявление он для чего сказал? Он ведь не для Украины, а для Европы сказал. Реально это заявление было сказано для Европы, и, естественно, для Америки. А теперь возникает вопрос – сухопутные войска стран НАТО на европейском театре военных действий какое имеют количество и уровень подготовки? Да, может, по количеству вооружений у них что-то есть, а кто воевать будет? Я что-то не вижу, кто», – заявил Стариков.

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