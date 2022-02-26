«Все склады разгромлены. У ВСУ агония», – русские миротворцы из Херсона

Российские миротворцы форсировали Днепр и начинают занимать город Херсон.

«Мы уже зашли в Херсон. Как бы они не сопротивлялись, против нас силы нет. Они повзрывали мосты, усложнили проход – но это лирика – направили понтонные переправы и зашли через Днепр в Херсон. Операция подготовлена на 1000%. Но нужно учесть, что ВСУ тянут технику, РСЗО в жилые районы. Выкуривать их оттуда, накрывая при помощи авиации, – не будем, чтобы не пострадали гражданские», – сказал «ПолитНавигатору» общественник из Геническа Геннадий Сивак.