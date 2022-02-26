«Все склады разгромлены. У ВСУ агония», – русские миротворцы из Херсона
Российские миротворцы форсировали Днепр и начинают занимать город Херсон.
«Мы уже зашли в Херсон. Как бы они не сопротивлялись, против нас силы нет. Они повзрывали мосты, усложнили проход – но это лирика – направили понтонные переправы и зашли через Днепр в Херсон. Операция подготовлена на 1000%. Но нужно учесть, что ВСУ тянут технику, РСЗО в жилые районы. Выкуривать их оттуда, накрывая при помощи авиации, – не будем, чтобы не пострадали гражданские», – сказал «ПолитНавигатору» общественник из Геническа Геннадий Сивак.
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По его словам, Геническ был освобожден практически без разрушений. Остальная Херсонская область уже вскоре «будет жить спокойной жизнью».
«Все склады разгромлены. ВСУ сопротивляться нечем. Идет агония. То, что раздают людям на местах оружие, – это провоцируют кровь. Украинские власти повыпускали уголовников, им же и раздают. Но это только провоцирует мародерство», – добавил Сивак.
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