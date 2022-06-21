«Все соседи против албанцев и бошняков»: Балканам прогнозируют новую войну

21.06.2022  14:53 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Балканы, Дзен


Разрушительные войны на Балканах произойдут в 2023-26 годах, напряжение проходит по линии сербы – мусульмане.

Такой прогноз в эфире радио «Аврора» сделал геополитик Андрей Школьников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Разрушительные войны на Балканах произойдут в 2023-26 годах, напряжение проходит по линии сербы –...

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«Сложность возникает именно с мусульманскими народами по причине того, что в течение последних 30 лет внешние силы, в первую очередь США, управляли регионом через накачивание ресурсами исламских народов в противостоянии православным. Переданные ресурсы значительно превышают то, что они в состоянии удержать. Следовательно, когда исчезнет внешняя сила, начнется конфликт», – считает аналитик.

Детонатором конфликта послужит нашествие беженцев из Африки и Азии из-за голода, распад европейских институтов и Турции.

«Это будет не единая война, а война по принципу: все соседи против албанцев и бошняков. Возможны не просто выселения, но и геноциды. Текущий баланс в отношениях очень неустойчив и держится только за счет США. Если США уходят (а военная база в Косово перестала быть для них важна), то у сербов появляется возможность делать все, что угодно.

Сейчас они вынуждены идти в логике соглашательства с Европой, но в перспективе Сербию будут накачивать оружием. Проблем с поддержкой России со стороны Крыма не будет. Когда начнется заваруха, это будет очень жесткое противостояние, поскольку есть за что мстить», – сказал Школьников.

Он прогнозирует, что большинство косоваров и бошняков будет изгнано из региона в Турцию. Им придется либо вспомнить о том, что они сербы, либо уйти.

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