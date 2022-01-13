«Все сработало как часы»: Путин оценил операцию в Казахстане

13.01.2022  17:34 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Казахстан, ОДКБ, Политика, Россия


Миротворческая миссия в Казахстане оказалась дебютной для ОДКБ, которую контингент провёл на отлично.

Об этом в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Миротворческая миссия в Казахстане оказалась дебютной для ОДКБ, которую контингент провёл на отлично. Об...

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«Те люди, которые выступали за понижение цен энергоносителей, и те, кто по несколько суток вели боевые действия с вооружёнными силами, окружая их в местах их дислокации, это совсем разные люди, и у них разные цели. То, что с помощью сил ОДКБ удалось ситуацию восстановить, правопорядок восстанавливается, это очень важно», – сказал президент.

«По сути, это первая такая операция сил ОДКБ, объединёнными усилиями мы выполнили очень важную операцию. Это позволит руководству Казахстана решать в спокойном режиме, в диалоге с обществом, вопросы социально-экономического и политического характера. Большую роль здесь сыграла наша военно-транспортная авиация, удалось быстро сконцентрировать наши необходимые силы и ресурсы. Буквально всё сработало как часы – быстро, слаженно и эффективно», – резюмировал Путин.

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