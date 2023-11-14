«Все станут антифашистами в один день» – молдавский священник

Молдавская власть с удовольствием легализует процессы по разрушению Церкви, открывает эти адские ворота, желая воспроизвести украинскую ситуацию по тем же методичкам.

Об этом в интервью изданию «Комсомольская правда в Молдове» сказал клирик Свято-Георгиевской церкви Кишинёва протоиерей Виталий Шинкарь, комментируя перспективу церковного раскола в Молдавской митрополии.

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По словам священника, мы в ближайшее время увидим «большой исход» молдавского духовенства в Румынскую церковь.

«Причины понятны, ничего такого нового не происходит. Мы живем во время, когда легализуются откровенная ненависть, те или иные формы нацизма и национализма, которые всегда имеют запрос в обществе, имеют своего потребителя. Вот потребители этой действительности и совершают движение в этих, так сказать, сообщающихся сосудах. Ничего нового в истории не происходит», – отметил отец Виталий.

Священнослужитель напомнил, что Румынская церковь находится на государственном финансировании, там священникам, переходящим под юрисдикцию «Бессарабской митрополии», платят по 1000 евро в месяц.

«Но не это самое главное, хотя это и немаловажный фактор. Основная причина – это анекдот про маршрутку в Одессе. Когда в ней побили Рабиновича и судья спрашивает Рабиновича, как все было. «Ну, как было. Военный зашел в маршрутку, посмотрел один раз на часы, другой раз… А потом за что-то дал мне по морде! – рассказывает Рабинович. – А потом вся маршрутка подключилась!» Судья спрашивает военного: «За что вы Рабиновича-то так?» Тот говорит: «Он мне наступил на ногу. Я подумал, что минуту терплю. Посмотрел на часы, засек время. Потом второй раз посмотрел – минута прошла. Ну, я ему и дал по морде». Судья поворачивается к пассажирам маршрутки: «А вы почему подключились?» «Видим, военный посмотрел на часы один раз, другой… Ну, мы и подумали, все, началось!» Все это просто объясняется. Наша власть с удовольствием легализует эти процессы, открывает эти адские ворота, хотят ситуацию, которая на Украине. Олни методички, одни кураторы, одни идеи, в которые они искренне верят. И мы однозначно получим такой же результат, без вопросов!», – сказал Шинкарь.

Протоиерей отметил, что лично ему, священнику Свято-Георгиевской церкви, негласно считающейся «русским общинным храмом», никто не предлагал переходить в «Бессарабскую митрополию», так как прекрасно знают его позицию, равно как и позицию всего духовенства и прихожан храма.

«Но тут и предлагать не надо! Есть вечная история про крыс, которые слушаются дудочки Крысолова. Это действия не такие уж и бесчестные. Многие из этих священнослужителей действуют по своей совести. До какого-то момента времени ты стесняешься себе признаться в чем-то, потом признаешься, а затем. когда вокруг тебя это приобретает массовый характер, возникает героизм. Понимаю, что и немцы нацистами не стали в один день. А вот антифашистами они все стали в один день – 9 мая. Я думаю, что нас будет примерно подобная ситуация. Во многом и по-прежнему все зависит от обстоятельств – как будет разворачиваться мир вокруг нас. Вот тогда какие-то вещи проявятся до конца», – говорит священник.

Отец Виталий считает вполне реальной возможность антицерковных гонений, как на Украине.

«Это главная цель всего этого сценария. Другой вопрос – у нас немного другое качество населения и немножечко другие обстоятельства. Те, кто желают такого сценария, будут выжимать максимально возможные дивиденды из этой ситуации. В идеале им, конечно, хотелось бы такого, это для них лучшее, что можно желать. А еще лучше к этому прибавить приднестровскую заварушечку… Собственно говоря. у нас есть прекрасные элементы для того, чтобы поссориться всем внутри и снаружи. Это, как в «Золушке»: Королевство маловато, мы поссоримся с соседями и будем молодцами! В борьбе за мир мы камня на камне не оставим!», – резюмирует молдавский священнослужитель.