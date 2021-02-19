Все свое. Российские беспилотники защитили от западных санкций

19.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Россия имеет на вооружении беспилотники, которые не уступают разрекламированным и зарекомендовавшим себя турецким «Байрактарам», создает новые БПЛА и располагает линейкой «камикадзе».

Об этом в интервью «Известиям» рассказал индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Оздоев подчеркнул, что российские «беспилотники-камиказде» показали хорошую работу в Сирии и опробованы в боевых условиях.

«Сегодня у России есть своя линейка беспилотников-камикадзе. Интерес к ней на мировом рынке вооружений чрезвычайно велик. Немалую роль в этом сыграло и то, что мы их опробовали в Сирии, в реальных боевых условиях. Можно сказать, показали товар лицом. Это очень эффективные инструменты на поле боя, которые при этом и стоят заметно дешевле ракет и практически невидимы для радаров.

Наши производители достигли определенных успехов в создании «барражирующих боеприпасов», которые по некоторым характеристикам даже превосходят зарубежных конкурентов», – заявил Оздоев.

Кроме того, топ-менеджер «Ростеха» подчеркнул, что сегодня на рынке вооружений уже представлен российский аналог «Байрактара».

«Сейчас «Рособоронэкспорт» успешно продвигает на мировой рынок разведывательно-ударный комплекс «Орион-Э», который считается «одноклассником» Bayaraktar ТB-2. Он вызвал большой интерес со стороны других стран. Деталей раскрывать не буду, на этой стадии лишняя информация может негативно повлиять на ход переговоров.

Что касается «Корсара», то сейчас он проходит опытную эксплуатацию. Когда Минобороны будет готово к заключению контракта, КБ «Луч», головной производитель, запустит серийное производство этих беспилотников», – сказал Оздоев.

Он также отметил, что современное российское оружие создается на базе собственных разработок и не зависит от санкций.

«В своих разработках мы используем национальную, российскую базу с отечественными комплектующими. Это гарантирует высокий уровень защищенности от несанкционированных внешних вмешательств в работу техники. Плюс мы не зависим от экспортных поставок. Особенно актуально это в свете санкций и недобросовестной конкуренции, которая растет со стороны Запада», – резюмировал представитель Ростеха.