«Все трассы забиты украинками» – львовянин отработал 15 лет в Москве

25.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украинцам стоит задуматься, почему большинство работающих в российском эскорте – их соотечественницы.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявил дозвонившийся в студию телезритель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я 15 лет проработал в Москве, работал с татарами.

И вы знаете, как мне было тяжело на душе, когда татары говорят: «Олег, мы сегодня денег подняли. Поехали на Ярославку или Ленинградку, там хохлушки классные есть».

Все трассы забиты молдаванками и украинками. Почему?», – задался риторическим вопросом Олег из города Стрый Львовской области.

При этом он признался, что сам пользовался услугами девушек легкого поведения.