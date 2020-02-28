Все три новейших ударных корабля из Севастополя переброшены к Сирии

28.02.2020, Севастополь, Виктор Орлов

Пресс-служба Черноморского флота подтвердила, что два новейших ударных фрегата с крылатыми ракетами «Калибр» проходят турецкие проливы в направлении Средиземного моря.

«Одновременно два фрегата Черноморского флота начали прохождение турецких проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные высокоточным оружием – ракетным комплексом «Калибр-НК», совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море», – говорится в сообщении.

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Совершая переход морем, экипажи кораблей выполнили комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море.

«Третий фрегат ЧФ данной серии – «Адмирал Эссен», выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года», – напомнили в пресс-службе.