«Все труднее и труднее»: Брюссель согласовал новый пакет антироссийских санкций

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз согласовал и утвердил девятый пакет санкций против Российской Федерации.

Соответствующее решение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», было принято вчера на встрече постпредов стран, входящих в ЕС.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Постпреды ЕС достигли принципиального согласия по пакету санкций против России в рамках продолжающейся поддержки ЕС Украины. Это третий пакет санкций против России, согласованный во время председательства Чехии в ЕС, он будет утвержден по письменной процедуре завтра», – сообщается в микроблоге председательствующей Чехии.

Пока нет конкретных деталей, но западные СМИ писали, что новый пакет санкций затрагивает импорт беспилотников и деталей к ним, банковскую сферу, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России.

При этом, проинформировал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк, Будапешту удалось добиться исключения из списка санкций российских министров энергетики, спорта и здравоохранения.

«Комментировать особо нечего, поскольку это уже девятый пакет и не последний. Они уже на поток поставили эти санкции, но толку от этих них, мне кажется, все меньше и меньше. К примеру, что касается наших банков: ну обходимся же без европейских структур, работаем и спокойно существуем, — заявил «Известиями» первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Он считает, что со стороны ЕС имеют место попытки давить до последнего.

«Но каждый следующий пакет им будет доставаться все труднее и труднее, потому что уже ничего не осталось, что реально может нанести ущерб нам, но очень много того, что может нанести ущерб им. И уже наносит, и многие страны стали это понимать. Нам надо спокойнее к этому относиться, ничего смертельного для РФ не произошло», – резюмировал политик.