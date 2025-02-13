Все украдено до нас. Чтобы отдать Трампу украинские недра, Зеленский «отжимает» их у олигархов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как вы уже знаете, Зеленский своим указом ввел пожизненные персональные санкции украинского Совбеза против своего предшественника Петра Порошенко. Но не Порошенко единым – в том же указе в черный список добавлены еще несколько знаковых персонажей из украинской политико-олигархической тусовки.

Речь идет о бывшем «сером кардинале» украинской политики Викторе Медведчуке, ферросплавном короле Константине Жеваго – миллиардере, бывшем нардепе и основателе группы Ferrexpo, которая занимается производством железной руды в Полтавской области. Наконец, под санкции попали сооснователи бизнес-группы «Приват» и бывшие акционеры Приватанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Примечательно, что все они стараниями Зеленского в последние годы были лишены власти и влияния, выдавлены из Украины, а часть – посажена, как например, бывший бизнес-партнер нынешнего хозяина Банковой Игорь Коломойский.

Медведчук попал в руки СБУ в самом начале СВО, затем был депортирован в Россию в обмен на «Азовцев».

Боголюбов удрал в прошлом году из Украины от преследования силовиками Зеленского, вместе с женой на частном автомобиле, в обход запрета покидать страну.

Ну а Жеваго скрывается от «длинной руки» спецслужб Зеленского во Франции, где он уже несколько лет успешно отбивается от периодических попыток экстрадировать его на Украину по открытым против него там нескольким уголовным делам.

По сути, сегодня из старых олигархов домайданной эпохи на плаву держатся лишь Ринат Ахметов да Виктор Пинчук. Насколько прочны позиции последнего – сегодня большой вопрос. Учитывая мстительность Трампа и плотные связи зятя Кучмы с американскими демократами и семейством Клинтонов (Пинчук долгие годы был донором компании Хиллари Клинтон, а затем семейного фонда Клинтонов).

Теперь о санкциях. Официально они были вынесены «с учетом имеющихся угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития со стороны указанных лиц». Именно такая формулировка звучит в указе Зеленского.

Все фигуранты – и Коломойский и Боголюбов и Жеваго, не говоря уже о Медведчуке, по официальной версии, «осуществляли деятельность в интересах России».

Так, санкции против Коломойского и Боголюбова введены из-за того, что

по состоянию на 2023 год они были основателями и бенефициарами компании «Eclaris Group Limited». Та через подставные фирмы продавала нефть и газ дочерним компаниям «Газпрома», а последние – платили налоги в бюджет России, финансируя СВО.

Вы еще более удивитесь, но, по версии украинского следствия, незаконно выведенные Коломойским и Боголюбовым из «ПриватБанка» 750 млн. грн тоже пошли на СВО.

Нехитрая причинно-следственная цепочка дает на выходе что? Правильно: Коломойский и Боголюбов – спонсоры СВО! Где медаль от Кремля, спрашивается?! Впрочем, «неблагодарный» Кремль этого усердия не оценил, и в России Коломойский тоже под санкциями, а вдобавок получил конфискацию активов и заочный срок за «финансирование терроризма». Вот такая вот ирония судьбы.

Санкции против Жеваго введены из-за его «тесных связей с РФ», в частности, с основателем компании Fedcom – подсанкционным российским олигархом-зернотрейдером и торговцем минеральными удобрениями Алексеем Федоричевым.

Кроме того, подконтрольная Жеваго группа компаний «Ferrexpo» еще недавно сотрудничала Россией, экспортируя туда произведенные на принадлежащем ей заводе «АвтоКрАЗ» грузовики «Росава» и автошины «Премиори». Последние попадали обходным путем в ЛДНР.

Дальше в обвинениях еще много всякого бреда типа координации деятельности украинских олигархов Пятой службой ФСБ, но оставим это на совести силовиков Зеленского.

В этой истории нас интересует другое. Санкции введены пожизненно и среди прочего предполагают конфискацию всех активов фигурантов. А вот тут мы ступаем на тропу очень интересной и не столь уж конспирологической версии, отвечающей на вопрос, зачем понадобилось «раздевать» и без того лишенных большей части политического влияния на Украине олигархов именно сейчас.

И речь пойдет о заявленных Трампом планах передать США украинские месторождения полезных ископаемых в обеспечение политической, финансовой и военной поддержки на будущее.

Как мы знаем, Зеленский, в ответ на пожелание Трампа, сказал твердое пионерское «Да!». И вот теперь, похоже, пришла пора действовать, выполняя обещанное. Отсюда и эти внезапные санкционные пляски с бубнами и прочее «Взвейтесь кострами».

Начнем с Жеваго. В 2023 году его капитал оценочно составлял 1,3 миллиарда долларов. И хоть за последний год его состояние уменьшилось на 100 миллионов долларов, все равно этот богатенький Буратино помимо банка «Финансы и кредит» владеет на Украине много еще чем. Правда, стоит сделать поправку на то, что сейчас все его счета и активы на Украине арестованы.

Но вряд ли американцам интересно отжать у него футбольную команду украинской премьер-лиги «Ворскла» или малосмотрибельный телеканал третьего эшелона «Эспресо». Даже фармацевтическая компания «Артериум», которую последние годы «кошмарят» силовики по подозрениям в «коллаборационной деятельности с РФ» вряд ли представляет собой столь уж лакомый кусок.

А вот крупнейшее железорудное месторождение Украины Полтавский ГОК – другое дело. Сейчас эта жемчужина в «короне» жеваговского Ferrexpo находится в процессе перманентных тяжб с Фондом госимущества, намеренного возвратить его государству.

А есть еще динамично развивавшийся до войны железнорудный Еристовский ГОК в той же Полтавщине. Плюс – ферросплавные заводы на Украине, которые перерабатывают добываемое там сырье. Замкнутый цикл.

Или вот Коломойский с Боголюбовым. У всех на слуху давно выпотрошенный, прожеванный и выплюнутый «Приватбанк». А между тем, спонсоры Днепропетровской синагоги владеют крупнейшими месторождениями марганцевой руды в Никопольском марганцеворудном бассейне на Днепропетровщине.

А кроме них – принадлежащее коломойско-боголюбовскому «Укрнефтебурению» Сахалинское нефтяное месторождение на Харьковщине, с одними из крупнейших в стране разведанных запасов в 15 млрд кубометров.

А еще до кучи: четыре облэнерго, морские порты, Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы, Криворожский железнорудный комбинат, Марганецкий горно-обогатительный комбинат, «Днепроазот», Черноморский топливный терминал и куча другого добра.

Причем, как вы понимаете, вариант совершенно беспроигрышный: то, чем не заинтересуются американцы, приберут к рукам шакалы с Банковой.

И это ведь только верхушка айсберга. То, что аппетиты Трампа и его интерес к украинским ресурсам неизбежно повлекут за собой на Украине очередной раунд «Большого передела», стало понятно буквально сразу. Ведь, как выболтал недавно глава налогового комитета Рады Даниил Гетьманцев – один из финансовых идеологов Зеленского – основная проблема с хотелками Трампа в том, что прежде, чем что-то отдавать американцам, это что-то нужно сначала забрать у тех, кто им владеет сейчас. Ведь, «предлагать партнерам почти нечего» – «все украдено до нас». И уже несколько раз поделено.

В связи с чем понятливый Гетьманцев подал шефу идею на миллион. В частности, раздерибанить пресловутую нефтегазовую Burisma Николая Злочевского. Ту самую, с которой харчевался Хантер Байден.

«Для того, чтобы предоставить разрешение на недропользование, его нужно иметь. Но не секрет, что за 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения уже розданы «почтенным» людям. Настолько «уважамемым», что получили их практически безвозмездно. То есть предлагать партнерам нечего или почти нечего. Поэтому первый вопрос – это возвращение незаконно украденных месторождений. Возьмем, например, знаменитого и мощного недродобытчика Злочевского, который продолжает получать значительный доход от украинских месторождений, рассекая теплые волны Средиземного моря килем своей прекрасной яхты Karianna Скажем прямо – Злочевский наиболее одиозный, но точно не исключение, ведь воровство недр – дело «чести» каждого уважающего себя олигарха прошлых времен. Поэтому, первым вопросом – ревизия всех месторождений полезных ископаемых. И скажем прямо – его нужно решать независимо от интересов США или других партнеров. Готовлю соответствующее обращение на СНБО. Это точно вопрос национальной безопасности», – откровенничает Гетьманцев.

Думаю, после этого не нужно объяснять причину столь внезапного интереса украинских силовиков к «уважаемым» украинским недровладельцам.