«Все украдено до нас». Украине практически нечего выставлять на приватизацию

02.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В этом году Украина рассчитывает получить от приватизации 12 миллиардов гривен, из которых около 3,7 миллиарда ожидаются от малой приватизации.

Об этом на круглом столе в Киеве сообщил заместитель главы Фонда государственного имущества Константин Кошеленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень разные объекты. Если открыть сайт «Приватизация в Украине», вы увидите что это недострой, это гаражи, это производственные предприятия, это площадки и имущественные комплексы которые можно по-разному использовать, спиртзаводы, разнообразное имущество которое можно использовать как малый бизнес, так и большой а также просто граждане», – сказал Кошеленко.

Он сообщил, что в перечень на приватизацию в этом году включено больше 900 объектов. В частности, на продажу готовят Объединенную горно-химическую компанию, которая состоит из двух горно-обогатительных комбинатов в Днепропетровской и Житомирской областях, и АО «Первый киевский машиностроительный завод» («Большевик»).

Экономист Александр Охрименко скептически оценивает перспективы приватизации.

«О приватизации у нас много говорили все – и Ющенко, и Янукович, кто только не говорил. Но реальной приватизации у нас нет. И в этом году будет тоже самое разговоров будет много, но реальных результатов мало.

На 12 миллиардов, конечно, не продадут. В прошлом году продали на 2 миллиарда, ну, в этом будет на 3 милиларда. Самая большая проблема – в том что ничего особого продавать у нас уже не осталось, всё украдено до нас, как говорится. Пытались продать «Центрэнерго» и Одесский припортовый завод, но сейчас это почти нереально. За них никто уже не даст хорошую цену потому что такие активы уже неинтересны. То что они предлагают сейчас, не стоит тех денег, которые они хотят за это. Это старые объекты, и их не продают, а, по сути, дарят, то есть как бы продают но когда обязательства что-то там делать.

Кроме того, уже год как ведётся приватизации спиртзаводов, и по сути это, скажем так, подарок Зеленского некоторым украинским олигархам. Имеет свой завод и гнать левой спирт – мечта любого бизнесмена. Для них даже цена приватизации никакого значения не имеет потому что на левом спирту можно заработать столько, что это перекроет любую цену. При продаже спиртзаводов сначала согласовывают кому продадут и кто купят от, а то что некоторые сделки не закрылись, стало результатом каких-то корпоративных внутренних конфликтов. То есть это не настоящая приватизация, это раздача нужных активов нужным людям», – сказал экономист в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».