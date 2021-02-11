«Все украинцы станут коллаборантами». Вятрович-2 боится объявить СССР «оккупантом»

11.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина не может назвать Советский Союз оккупантом и признать, что жила под гнетом с момента установления власти большевиков.

Об этом в интервью одиозному львовскому журналисту и патологическому русофобу Остапу Дроздову заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина осуждает советский коммунизм, который за эти десятилетия, по исследованиям разных людей, убил порядка 20 миллионов человек. Это очень важная история, это катастрофа. Советский Союз убил 20 миллионов людей, это так, на секундочку. Поэтому, слава богу, украинское законодательство очень четко назвало и осудило это все.

Лично моя позиция – нет смысла лишний раз сейчас пинать этот мертвый советский труп.

Теперь что касается оккупации – тут есть большая методологическая проблема. Дискуссия между многими учеными, которых не заподозришь в том, что они подлецы или ватные какие-то, просто ученые, у которых есть здравый смысл… Как только мы объявляем Советский Союз оккупационным режимом, мы должны признать большинство населения Украины коллаборантами в оккупации. И это вызывает много вопросов.

Тогда вопрос: если произошла оккупация чего-то, и большинство населения было коллаборантами, то, соответственно, является ли это оккупацией или большинство населения действительно, у них есть внутреннее осознание какой-то государственности, или это только классовая борьба? То есть возникает ряд проклятых вопросов, которые, на самом деле, ухудшат общественное взаимопонимание и консенсус», – заявил Дробович.