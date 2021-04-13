Все украинские ракеты красуются на бумаге, в войсках – ничего

13.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Хваленые украинскими пропагандистами ракетные комплексы «Нептун», как в целом и «Ольха» – остались чудо-оружием только на бумаге. На деле же они никак не меняют баланс сил в пользу Украины и не повышают ее обороноспособность.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чмута, вооружение украинской армии неконкурентоспособно в нынешней войне.

«Ты вступаешь в бой не с тем, с чем хочешь, а с тем, что имеешь. Вот и все. Если завтра начнется война, условно полномасштабная, то мы вступим в нее теми силами и средствами, которые у нас есть сегодня, с тем личным составом, техникой обеспечения.

Мы, почему-то, думаем, что у нас есть какое-то количество времени, мы можем откладывать что-то или заниматься чем-то другим. Мы – это власть, по моему мнению – что нынешняя, что предыдущая. Стратегически не делалось ни тогда, ни сейчас. Делалась красивая картинка.

«Нептуна» нет в войсках ни одной ракеты. И она там не появится, и в этом году комплекса не будет – он будет в следующем, в 2022-м. Когда в 2015-м году начинали эту историю, адекватные эксперты, не такие как я, говорили, что он будет не раньше 20-22, и все говорили: «Нет, мы сейчас все сделаем, потому что Турчинов сказал, что в 17-м все будет».

С «Ольхой» ситуация чуть-чуть лучше, но ее количество однозначно минимально для того, чтобы как-то повлиять на баланс сил. Все. Нужно делать выводы, что-то менять реально, а не формировать красивую картинку», – заявил Чмут.