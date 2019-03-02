Все украинские военные отказались открывать огонь по русским

02.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Упреки в адрес руководства Минобороны Украины по поводу сдачи Крыма без боя несправедливы – Киев отдавал приказы открывать огонь на поражение по участникам Русской весны, однако на полуострове не нашлось украинских военных, готовых начать кровопролитие.

Об этом в эфире 4 канала заявил экс-министр обороны Украины, националист Игорь Тенюх, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приказ о том, чтобы открывать огонь на поражение, был. Уже третьего числа. И лично отдавал такой приказ, и разрешение начальника Генерального штаба, и исполняющего обязанности президента.

А когда убили прапорщика в Симферополе, тогда было повторно дано разрешение на открытие огня.

Дело не в этом. Дело совсем в другом – приказы были, исполнять было некому. Потому что не были готовы военнослужащие в Крыму открывать огонь», – заявил Тенюх.