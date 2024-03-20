«Все устали от войны»: в парламенте зреет недовольство Зеленским

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Офис президента Украины Владимира Зеленского презирает депутатов Верховной рады.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет ориентированное на Вашингтон антироссийское пропагандистское интернет-издание «Украинская правда», указывающая, что сегодня депутаты не чувствуют себя одной командой с президентом.

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«Между офисом президента и парламентом есть недоразумение. ОП презирает парламент. Они думают, что «слуги» будут голосовать за все, что нужно, потому что Зеленский их привел к власти. Да, привел. И что? А мы уже два года полномасштабной войны выстояли. Поэтому старая модель взаимодействия уже не работает. Нужно что-то менять», – приводит издание мнение депутат из числа «парламентских топов».

Он признает, что «все устали от войны».

«Во-вторых, появилось много жестких ограничений, например, невозможность уехать в командировку. В-третьих, депутаты не влияют на процессы в государстве и потому не видят своей роли в Раде и смысла быть там», – добавляет депутат.

В публикации отмечается, что сразу несколько десятков депутатов из «Слуги народа» выражали руководству фракции желание сложить мандаты.

«Условно говоря, приходит депутат и говорит: «Пустите меня. Мне предлагают менеджерскую должность на заводе и зарплату в 8 тысяч долларов. Мне нужно кормить семью и как-то развиваться». И такие разговоры я уже много раз слушал», – рассказывает один из членов команды Зеленского.

Источники «УП» утверждают, что вопрос пересечения границы теми или иными политиками контролирует непосредственно президент. При этом попытки руководства «Слуги народа» или Рады объяснить Зеленскому, что они теряют управляемость парламента из-за таких странных ограничений, успешными не были.

«Президент обращается с парламентом с позиции силы, и депутаты ей повинуются. Когда Зеленскому нужно принять какой-либо закон или проголосовать назначение, голоса по его просьбе всегда находят. Поэтому президент не может воспринять просителей ослабить ограничения на выезд серьезно», – объясняет автор материала.

Примечательно, что руководство «слуг» лишилось возможностей для мотивации депутатов угрозой роспуска Рады, что потеряло актуальность в условиях военного положения.

Более того, по словам источников, «львиная доля нынешнего парламентского созыва была бы не против прекращения своих полномочий».

«Для людей, длительно наблюдающих за политической жизнью, это звучит как нонсенс. Пожалуй, впервые в украинской истории представители власти хотели бы добровольно от нее избавиться. Невероятно, но факт», – резюмирует «УП».