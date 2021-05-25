Все в округ! «Единая Россия» уверена в победе на выборах над агентами Навального

25.05.2021, Москва, Елена Острякова

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поспорил сегодня на заседании с депутатом от ЛДПР Дмитрием Пьяных, который призвал отказаться от выборов по одномандатным округам.

По его мнению, низкий интерес к выборам объясняется «провокациями и скандалами на избирательных участках», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чаще всего эти провокации направлены на конкретные фамилии. Был бы выход, если бы было принято предложение ЛДПР о голосовании только по партийным спискам. Когда люди голосуют за список, а не за кандидата. Крупная партия сама в состоянии определить лучших кандидатов для выдвижения. Тогда не нужно было бы тратить огромные деньги для проведения выборов в одномандатных округах», – сказал Пьяных.

Володин с ним категорически не согласился. Он считает, что низкая явка объясняется тем, что партии выдвигают на округа неизвестных и неинтересных кандидатов, тогда как знаковые личности предпочитают не ввязываться в борьбу «на земле», а гарантированно пройти по списку. Он поставил всем в пример видных членов «Единой России» (Сергея Неверова, Ольгу Тимофееву, Ирину Яровую), которые на предстоящих выборах будут выдвигаться по регионам.

«Вот за них пойдут голосовать, их знают. Поэтому они идут в одномандатные округа. А вы говорите: дайте нам список. В округ, все в округ! Жириновский может избираться по списку, Зюганов, Миронов. А вы хотите к ним прижаться и в политике состояться. Не получится! Это все искусственно, товарищи. Никто еще не заменил прямого диалога с людьми. Если вы Владимира Вольфовича клонируете или Геннадия Андреевича – другой разговор. Но пока генетика таких достижений не имеет. Это все в будущем. Опять-таки это будут клоны. А копия всегда хуже оригинала», – заключил Володин.

Примечательно, что накануне сосредоточиться на округах призывал адептов блогера-уголовника Алексея Навального его заместитель Леонид Волков.

«По сути, это не одни выборы, а 226 разных избирательных компаний. Это одна большая федеральная и 225 региональных кампаний, многие из которых пройдут в тех регионах и городах, где нет возможности для оголтелой фальсификации, и сохранились многие атрибуты конкурентной политики», – рассуждает Волков.

Он уверяет, что всего в России две трети округов «со своей интригой и столкновением политических интересов». В качестве примеров Волков назвал Пермский край, Ярославскую область, Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург, Челябинск, Самару, Нижний Новгород, Мурманск, Архангельск, Карелию и Кострому.

Там навальнисты будут пытаться применить так называемое «умное голосование», чтобы провести любого возможного оппонента власти.