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13.09.2021 20:59 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Запад, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, СМИ, экстремизм
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Все в подполье – Ходорковский отказался оплачивать адвокатов для своих агентов-журналистов в РФ

Беглый олигарх Михаил Ходорковский не будет больше официально финансировать СМИ в России, он «распустил»...

Беглый олигарх Михаил Ходорковский не будет больше официально финансировать СМИ в России, он «распустил» редакции и теперь будет оплачивать их работу по черным схемам.

Об этом эктремист заявил в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди получили выходное пособие в соответствии с нашими договорами. А дальше я сделал этим людям предложение, которое базируется на том, что я не готов нести ответственность за тех журналистов, кто, находясь в России, активно выступает против власти, потому что я не способен их уберечь от тюрьмы. Я им сделал предложение, которое учитывает эти риски. Кто-то из них его принял, кто-то – нет», – сказал Ходорковский.

Однако, он собирается открыто содержать СМИ за рубежом.

«Я буду продолжать медийную работу. Естественно, те редакции, которые будут выполнять эту работу, будут находиться за пределами РФ», – заявил иноагент.

Он также готов выплачивать гранты студентам на обучение в зарубежных вузах.

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