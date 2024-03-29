«Все в силе»: глава французского парламента в Раде подтвердила решимость Макрона

Франция не ставит себе никаких ограничений и исключений в средствах поддержки Украины.

Об этом с трибуны Верховной рады заявила председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Голосом Макрона Франция призвала сделать скачок в поддержке Украины. Это и был смысл конференции, которая состоялась в Париже 26 февраля этого года, объединив 27 глав государств и правительств с целью продемонстрировать России всю нашу решимость. По этому случаю были взяты решительные обязательства, чтобы обеспечить вашей армии необходимые боеприпасы, укрепить вашу противовоздушную оборону и ваши средства дальнего впечатления.

Было решено приложить новые усилия на укрепление вашей киберзащиты и ваших возможностей по разминированию, на запуск совместного производства оружия непосредственно на Украине, на обеспечение границы с Белоруссией и защиты стран, для которых существует непосредственная угроза, таких как Молдова», – сказала Брон-Пиве.