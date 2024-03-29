«Все в силе»: глава французского парламента в Раде подтвердила решимость Макрона
Франция не ставит себе никаких ограничений и исключений в средствах поддержки Украины.
Об этом с трибуны Верховной рады заявила председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Голосом Макрона Франция призвала сделать скачок в поддержке Украины. Это и был смысл конференции, которая состоялась в Париже 26 февраля этого года, объединив 27 глав государств и правительств с целью продемонстрировать России всю нашу решимость. По этому случаю были взяты решительные обязательства, чтобы обеспечить вашей армии необходимые боеприпасы, укрепить вашу противовоздушную оборону и ваши средства дальнего впечатления.
Было решено приложить новые усилия на укрепление вашей киберзащиты и ваших возможностей по разминированию, на запуск совместного производства оружия непосредственно на Украине, на обеспечение границы с Белоруссией и защиты стран, для которых существует непосредственная угроза, таких как Молдова», – сказала Брон-Пиве.
Однако, самым важным она назвала другое.
«Кроме того, и в этом весь смысл заявлений Макрона, Россия, которая не уважает никаких правил, должна знать, что мы не устанавливаем априори ограничений для наших обязательств. И нет априори исключений из того, что может оказаться необходимым для поддержки вас в защите вашей страны и общечеловеческих ценностей, за которые воюют ваши солдаты», –подчеркнула глава французской нижней палаты под аплодисменты в зале.
Она добавила, что киевские майданщики удивили вселенную.
«Ваша безопасность напрямую связана с нашей, и мы должны сделать соответствующие выводы. На международной арене в то время, когда российская автократия все сильнее подвергалась осуждению наций, обладая единственной поддержкой как бы для того, чтобы еще более усугубить её, лишь диктатуры, такие как Белоруссия и Северная Корея, рожденная майданом Украина сумела подняться так, что удивила вселенную», – заявила Брон-Пиве.
Спасибо!
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