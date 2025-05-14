Все в тумане: Украина, Россия и США готовятся к Стамбулу, но никто не знает, как это будет выглядеть

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Завтра должен начаться предложенный Владимиром Путиным и поддержанный Реджепом Эрдоганом и Дональдом Трампом российско-украинский саммит в турецкой столице. Как сообщают украинские СМИ, Владимир Зеленский уже вылетел в Стамбул.

Как пишет британская The Times, Зеленский в Стамбуле «будет вести переговоры о мирном соглашении только с Путиным». Мотивируется этот цирк тем, что «помощники не имеют полномочий принимать ключевые решения».

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«Только Путин может решить, будет ли война продолжаться или закончится. Это неоспоримо», — заявил советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк журналистам, исключив возможность переговоров между Зеленским и российскими министрами или переговорщиками.

«Мы понимаем, как устроена власть в России. Ясно, что даже люди с официальным министерским статусом — или даже кто-то вроде Мишустина — вряд ли будут уполномочены принимать ключевые решения», — добавил Подоляк.

Примечательно, однако, что, несмотря на воинственную риторику, киевская сторона явочным порядком допустила переговоры с Путиным, как нечто реальное и возможное. Хотя указ Зеленского, запрещающий их, пока еще действует.

Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак сказал о запланированных переговорах:

«Если Владимир Путин откажется приехать в Турцию, это будет окончательным сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, что Россия не готова и не настроена на какие-либо переговоры».

Тем временем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая и «иных комментариев по этому поводу пока не будет».

Российские сенаторы заявили, что вероятность личной встречи Путина и Зеленского невелика. «Так встречи на высшем уровне, тем более в столь сложной ситуации, совершенно точно не организуются», — сказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Иван Тимофеев, глава Российского совета по международным делам, аналитического центра, связанного с Кремлем, заявил, что Путин «скорее всего, пошлет дипломатов на переговоры», а не поедет сам.

«В неподтвержденном — и впоследствии удаленном — сообщении российского СМИ говорилось, что делегацию РФ в Турции возглавят министр иностранных дел Сергей Лавров и старший помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков», – пишет The Times.

Американская CNN этим утром сообщает, со ссылкой на представителя администрации Трампа, что детали переговоров между Россией и Украиной в Турции по прежнему остаются неизвестными, говорит

Высокопоставленные представители США, по данным CNN, планируют сегодня прибыть в Турцию для участия в ожидаемых в четверг переговорах между Украиной и Россией.

Однако возможное присутствие Дональда Трампа остается открытым вопросом, который в значительной степени будет зависеть от того, примет ли участие в переговорах президент России Владимир Путин, по словам высокопоставленного представителя администрации.

«Сейчас все очень динамично», — сказал чиновник, добавив, что «никто не знает», как будет выглядеть четверг.

«Независимо от того, примет ли Трамп участие в переговорах, спецпосланник США по Украине Кит Келллог и специальный представитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планируют прибыть в Стамбул для участия в переговорах, сообщил официальный представитель», – отмечает CNN.

Другой источник CNN в Белом доме, знакомый с планами, также подтвердил участие Уиткоффа. На данный момент у Трампа планируют наблюдать за возможными переговорами между украинцами и россиянами при посредничестве Турции.