08.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Финансы, Экономика
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Все валится, экономика практически не работает – киевский аналитик


Украина выравнивает баланс госбюджета за счет недофинансирования расходных статей, и если год назад оно составляло 7-8% расходной части, то в этом году – около 13%.

Об этом в эфире канала «CapitalTV» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если брать с начала года, за восемь месяцев в виде финансирования составило 81 миллиард гривен. То есть не все запланированные расходы выполнены. Также была проблема с недофинансированием и в августе этого года. Кстати, все валится, экономика фактически не работает, а бюджет августа 2020 года был сведен с профицитом плюс 3,1 миллиард гривен. В бюджет поступило больше денег, чем было израсходовано.

То есть вот таким нехитрым образом, через недофинансирование, улучшаются показатели как дефицита, так и выполнение вообще государственного бюджета. И это недофинансирование с начала года – порядка 13 процентов расходной части. В прошлом году этот показатель колебался 7-8 процентов. То есть в этом году уже взяли на вооружение этот инструмент сдерживания дефицита бюджета по полной программе», – сказал Скаршевский.

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