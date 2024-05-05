«Все, включая НАТО, знают, что Украина не выиграет эту войну» – директор по коммуникации правящей партии Венгрии

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Во главе государств-членов ЕС и в Европарламенте должны быть сторонники мира и суверенитета.

Об этом заявил директор по коммуникации правящей партии Венгрии «Фидес» Тамаш Менцер на своей странице в соцсети, сообщает magyarhirlap.hu.

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По словам Тамаша Менцера, лидеры НАТО и Европы все чаще говорят, что «это наша война», что также означает, что «они хотят продолжать ее до тех пор, пока не победят», то есть пока Украина не победит, а «русских выгонят» с территории Украины.

Однако венгерское правительство придерживается позиции, что это не наша война, победителей в ней не будет, поэтому продолжать её не следует, заявил он.

Политик, ссылаясь на доклады, которые он видел ранее в ходе работы в министерстве иностранных дел, заявил, что все, в том числе политические лидеры НАТО и Европы, знают, что Украина не выиграет эту войну, несмотря на это, «в силу различных политических и экономических интересов, война постоянно продвигается все дальше и дальше».

«Вот почему нам нужны сторонники мира и суверенитета во главе государств-членов, а также в Брюсселе», подчеркнул Тамаш Менцер.