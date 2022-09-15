«Все вопросы к Зеленскому»: ВС РФ «добивают» дамбу в Кривом Роге

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Новости Украины

В Кривом Роге ракетному обстрелу подверглось некое промышленное предприятие, а также были поражены гидротехнические сооружения через реку Ингулец. Очевидно, речь идёт о дамбе, которую «откалибровали» накануне.

Об ударах сообщил мэр города Александр Вилкул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил о прилётах крылатых ракет и попадании по «промышленному предприятию». Вилкул отметил, что разрушения серьёзные, однако обошлось без жертв. После киевский ставленник сообщил о двух прилётах по «гидротехническим сооружениям» и настоятельно призвал население ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.

Местные пишут, что в городе прогремело несколько взрывов, виден большой столб дыма.

«Гауляйтер Кривого Рога заявил о новом ракетном ударе по городу: «два попадания в район гидротехнических сооружений» Комбинат «Криворожсталь» работать не будет. Переправы через Ингулец не будет. Воды в городе (650 тыс.чел. ) не будет. Жители Кривого Рога пусть спрашивают, «где вода?» своего земляка Зеленского», – считает радиоведущий Сергей Мардан.

Эксперты считают, что ВКС РФ «добили» дамбу в Кривом Роге.

«Судя по черному дыму, боеприпасы могли попасть в краны, с помощью которых производился ремонт плотины после вчерашней атаки», – комментирует тг-канал «Рыбарь» одно из опубликованных в сети фото.

С мнением соглашается военкор Юрий Котенок.

«По предварительным данным, в результате сегодняшнего ракетного удара ВКС России поражена плотина через Ингулец в районе н.п. Искровка в 22 км к северу от Кривого Рога», – пишет военкор в своём тг-канале.

Тем временем, местные жители публикуют кадры, как из крана начинает идти чёрная вода с песком.

Кроме того, есть сообщения об ударах по в Кировоградщине.

«На территории Петровской громады (района – ред.) зафиксированы прилеты ракет», – сообщил киевский ставленник Кировоградской области Райкович.

Также поступает информация об ударах по Никополю.

«ВС РФ нанесли удары по Никополю на правом берегу Каховского водохранилища. Из населенного пункта и его окрестностей ВСУ на протяжении лета обстреливали территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Это далеко не первый случай налетов на позиции украинских формирований в Никополе, однако нынешняя атака сильно отличается от предыдущих», – пишет военный обозреватель Борис Рожин.

Он отмечает, что, по словам самих боевиков ВСУ, по целям в городе прилетело большое количество беспилотников-камикадзе.

«Если информация – правда соответствует действительности, то можно предположить, что продукция иранского ВПК постепенно появляется на все большем количестве участков фронта», – считает эксперт.