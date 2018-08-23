«Все время идет какое-то лицемерие»: Украинская армия, вместо того, чтобы модернизироваться, красит танки

23.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинское правительство тратит время и бюджетные средства на примитивную показуху вместо реального развития технологий в военной сфере.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил украинский военный эксперт и волонтер Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас уже 5-й год войны. За это же время во Второй Мировой страны создавали десятки и сотни единиц разнообразного вооружения, ставили на поток производство боеприпасов, осваивали совершенно новое оружие, в том числе ядерное, осваивали реактивную артиллерию и самолеты, строили новые корабли и подводные лодки. А у нас не достроили какую-то гаубицу «Богдана», которую будут еще два-три года доводить, но уже показывают, как величайшее достижение, построили какие-то фабрики и заработали деньги на торговле с Россией. Все время идет какое-то лицемерие. Посмотрите, что у нас есть? Покрасили танки, поставили на них новый прицел, мол, это новейшая модификация», – сокрушается волонтер.

По его словам, Украина безнадежно отстала от развитых стран по всем военным показателям.

«За четыре года даже мирные страны, которые не воюют, далеко ушли вперед в военном строительстве, а мы топчемся на месте, более того, мы отступаем назад. Я говорю не про линию фронта, а о том, что многие офицеры и солдаты-контрактники сейчас увольняются. Почему они увольняются? Потому что эта так называемая бумажная война всех задолбала, потому что зарплата не соответствует и они не видят смысла в войне, которая не заканчивается, нет перспектив ее окончания и нет побед», – резюмировал Юрий Касьянов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление представителя оперативного командования ДНР Даниила Безсонова о том, что распиаренная на Украине новая САУ «Богдана» вряд ли сможет выстрелить больше одного раза из-за того, что собрана из старого вооружения.