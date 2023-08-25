«Все задают этот вопрос» – эксперт рассказал, когда Россия перейдет в наступление

Контрнаступление российских войск состоится, когда мобилизованные, контрактники и добровольцы наберут опыт и проведут слаживание. Кроме того, необходимо было запустить ВПК, обеспечивающий это наступление. Сейчас эти процессы завершаются, потому попытки российских войск пойти вперед могут быть совершены уже осенью.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всегда задают вопрос: почему не наступаем, когда будем наступать, когда произойдут те самые прорывы, которые известны в годы Великой Отечественной войны. На этот вопрос нет однозначного или простого ответа. Есть комплекс ответов, которые нужно озвучить. Первое – нужно было подготовить наши войска. Несмотря на то, что у нас есть контрактная армия, были мобилизованные военнослужащие, были добровольцы, – всех их нужно было привести к высокому общему уровню боевой подготовки непосредственно через участие в боевых столкновениях по всей линии боевого соприкосновения. Второе – нужно было подтянуть наш военно-промышленный комплекс, чтобы он начал в должном количестве производить все необходимое для фронта. Прежде всего, боеприпасы, экипировку и кучу всяких вещей, которые необходимы не только в обороне, но и в наступлении… Все это учитывается нашим командованием. Скажем, время наступления, масштабного, где оно произойдет – это все остается в их планах и замыслах, которые нам никто не озвучит, и чем меньше мы говорим об этом, тем меньше противник рассчитывает, что мы это сделаем. Однако, британская разведка, например, и американская, говорят, что именно осенью как раз и произойдут те самые события», – сказал Леонков.

Кроме того, эксперт подчеркивает, что помимо подготовки войск к наступлению, нужно готовить и другие силы, которые будут обеспечивать закон и порядок на освобожденных территориях.

«Нужно разделять функции, чтобы армия занималась своей работой, наступательной, освободительной и так далее. А в населенных пунктах, которые мы освобождаем, появлялись бы гарнизоны, военно-гражданские администрации. Для этого нужны совершенно другие силы, не армейские. Для этого нужны силы Росгвардии и Министерства внутренних дел, Следственного комитета и так далее, и так далее. Я вам скажу, что сейчас эта работа ведется, создаются отдельные отряды, с ними проводится соответствующая подготовка… Мы понимаем, что эти города, особенно города-миллионники, в них нужно будет наводить порядок и поддерживать порядок. А для этого понадобятся другие силы и средства, не армейские», – уточнил Леонков.