Все западные мирные планы по Украине были хороши в 2022-м, но не сейчас, – эксперт

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Запад упустил возможность реализовать свой мирный план по Украине. Любые инициативы были уместны до лета 2022-го года, пока сам Запад и Украина находились на пике возможностей. Сейчас же на пике Россия, и она с каждым днем усиливает свои переговорные позиции.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все те планы Шольца, Вэнса, Макрона и прочих, если бы они были в 22-м году, особенно где-нибудь летом, были бы прекрасные планы и реализовались бы вообще без вопросов, за исключением НАТО. Вот, НАТО – это камень преткновения, все остальное можно было бы обсуждать. Потому что тогда Украина и Запад были на пике своих возможностей, а Россия – на дне своих возможностей. Сейчас ситуация прямо противоположная. Россия с каждым днем позиции на поле боя усиливает, позиции Украины с каждым днем на поле боя ослабляются», – заявил Щелин.