Все запланированные к поставке Ф-16 смогут прикрыть лишь один участок фронта

Даже если все обещанные странами Запада американские истребители F-16 будут переданы Украине, то этих 60 бортов хватит лишь на прикрытие одного направления фронта.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Василия Голованова заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в информационном пространстве почему-то считается, что один самолет F-16 произведет революцию в военном деле и враг будет разбит. Это большое заблуждение – даже звено, эскадрилья не решит, даже авиационный полк и авиационная бригада. Сами по себе 60 самолетов могут решить вопрос, связанный с защитой какого-то направления. Например, если берем эскадрилью в 24 самолета или 30, как у французов, например, это на Харьковском направлении да, возможно сдерживать. А если брать всю линию боевого соприкосновения, там на каждую линию считайте, сколько надо эскадрилий, чтобы что-то сделать. Это авиационная армия, а ее же надо еще обслуживать», – сказал полковник.

«Самолет сам по себе очень высококачественный, но очень нежный и капризный, у него воздухозаборник под брюхом, а это означает, что взлетно-посадочная полоса должна быть идеально чистая. Если на взлетно-посадочной полосе будет камушки, они попадут в воздухозаборник и двигатель будет выведен из строя. У «мигов» и «сушек» воздухозаборник наверху, потому что инженеры советские прекрасно понимали о разгильдяйстве аэродромных работников, поэтому делали все в защите от дурака. И второе – естественно, самолеты должны находиться на территории Украины, даже аэродромы подскока, а раз аэродромы подскока, там должно быть соответствующее оборудование. Один самолет обслуживают 10 человек из числа инженерно-технического персонала. А это же только обслуживание, а еще есть вооруженцы», – заявил Стариков.