«Все зависит от действий Киева»: Пушилин ответил на вопрос о восстановлении границ

22.02.2022  16:21 (Мск), 

Москва

Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Вчерашняя речь президента РФ Владимира Путина доходчиво озвучивает проблему исконно русских земель на территории нынешней Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьёв live» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вчерашняя речь президента РФ Владимира Путина доходчиво озвучивает проблему исконно русских земель на территории...

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«У меня нет данных, что Киев передумал наступать, разрешать конфликт силовым способом», – сказал Пушилин.

В свою очередь ведущий напомнил, что республик  в состоянии освободить оккупированные Украиной территории, поскольку в договоре с РФ зафиксирована военная помощь.

«Действительно, необходимый пункт в договоре – это оборона. Но оборона в нынешних условиях, с учётом того, что происходит сейчас не только в пока ещё подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областях, но и в других исконно русских регионах. Вчера был довольно хороший экскурс со стороны президента в историю, почему именно таким образом. Конечно, ситуация может развиваться абсолютно закономерно. Поэтому сейчас от действий Киева зависит очень и очень многое, что и каким образом будет развиваться в свете того, что ЛДНР уже признаны, и договоры уже подписаны», – ответил глава ДНР.

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