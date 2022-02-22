«Все зависит от действий Киева»: Пушилин ответил на вопрос о восстановлении границ

Вчерашняя речь президента РФ Владимира Путина доходчиво озвучивает проблему исконно русских земель на территории нынешней Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьёв live» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В свою очередь ведущий напомнил, что республик в состоянии освободить оккупированные Украиной территории, поскольку в договоре с РФ зафиксирована военная помощь.

«Действительно, необходимый пункт в договоре – это оборона. Но оборона в нынешних условиях, с учётом того, что происходит сейчас не только в пока ещё подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областях, но и в других исконно русских регионах. Вчера был довольно хороший экскурс со стороны президента в историю, почему именно таким образом. Конечно, ситуация может развиваться абсолютно закономерно. Поэтому сейчас от действий Киева зависит очень и очень многое, что и каким образом будет развиваться в свете того, что ЛДНР уже признаны, и договоры уже подписаны», – ответил глава ДНР.