«Все зиганули – и я зиганул»: Эксперты ломают голову, почему «тупит» Бойко

30.01.2019, Киев, Игорь Петров

Юрий Бойко, позиционирующий себя как «единый кандидат от Юго-Востока», демонстрирует странное поведение – приезжая в русскоязычные регионы, например, в Одессу, – продолжает говорить на украинском языке.

«Возможно, это у Бойко такая хитрая стратегия, и он рассчитывает на голоса украиноязычных избирателей. Мотивация его мне не известна, надо спросить его или его политтехнологов.

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На съезде своей партии, в отличие от Медведчука и Рабиновича, которые говорили без бумажки на русском, Бойко половину отведенного ему времени читал шпаргалку на украинском, с запинаниями и ошибками.

Возможно, это желание быть как все. Есть такие люди, они «как все». Все побежали – и я побежал, все на украинском – и я на украинском, все зиганули – и я зиганул.

Но, повторю, точный ответ, почему Бойко в русскоязычных регионах выступает на украинском, может дать либо сам Бойко, либо те из его окружения, кто дают ему такие советы.

Я бы на его месте так не делал и на месте его советников таких советов не давал – это играет ему скорее в минус», – рассуждает в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» политолог Сергей Белашко.

«Выступая перед аудиторией надо говорить на том языке, который ей понятен, доступен, на котором она думает и общается в быту. Бойко забывает об этом правиле. Если бы он выступал где-нибудь в Виннице или Хмельницком на украинском, это было бы нормально. В Одессе это режет слух. Очевидно, он делает это по совету своих политтехнологов, консультантов. Таким образом он пытается отмыть клеймо пророссийской, точнее, пропутинской силы», – предположил политолог Андрей Золотарев, отметив, что, тем не менее, «потуги выглядеть примерным украинцем выглядят напрасными».