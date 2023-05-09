«Все зло будет порублено»: Прилепин из больницы поздравил с Днем Победы

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Подорванный в машине украиснкими террористами российский политик и писатель Захар Прилепин идет на поправку.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует видео, которое выложил из больницы губернатор Новгородской области Сергей Прилепин.

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Глава региона сидит рядом с писателем, который находился на больничной койке.

«Мы с Захаром Прилепиным решили поздравить все со святым праздником 9 Мая. Всего вам самого лучшего», – сказал губернатор.

После этого он передал слово Прилепину.

«Дорогие друзья, земляки, ненаглядная родня. Работаем потихоньку и будем побеждать. Побеждали впредь и дальше победим. Все зло будет порублено и порушено. С Андреем Сергеевичем никакие преграды не пугают», – заявил Прилепин.