Политнавигатор - Новости России и Украины
21.05.2018
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Общество, Политика, Скандал, Украина

«Вседозволенность и безответственность»: ВСУшник гранатой ранил девять человек


Вечером 20 мая на Ивано-Франковщине вблизи местного кафе сержант ВСУ во время бытового конфликта с жителями бросил в их сторону ручную осколочную гранату, в результате чего девять человек получили ранения.

Об этом в своём аккаунте в Твиттер сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Инцидент произошел в посёлке Лесная Тарновица. Как сообщил Аваков, боевик прибыл в отпуск из так называемой Операции объединенных сил, прихватив с собой гранату.

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«Командиры, гранаты НЕ сувенир солдату в путь!», – пожурил министр МВД украинских боевиков.

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что инцидент – это результат «чувства вседозволенности и безответственности».

«Именно ощущение вседозволенности и безответственности приводит к трагедии», – пишет на своей странице в Facebook чиновник.
По его мнению, трагедию можно было бы избежать, если бы общество было ответственное и сообщало вовремя в правоохранительные органы о подобных «коллекционерах».

«Если бы гражданское сознание и ответственность не потакали этим «коллекционерам» оружия, которые в мирных городах перемещаются с гранатами, а затем бросают их в своих сограждан. Своевременное обращение в правоохранительные органы позволило бы избежать этого ужасного случая», – призвал украинцев к сознательности Аброськин.

О подробностях дела ни министр МВД, ни первый заместитель главы Нацполиции не сообщили.

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