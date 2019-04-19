«Всегда бил первым» – украинский генерал рассказал о «большой силе духа» Путина

19.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Такое мнение в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” высказал бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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По его словам, вопрос прекращения боевых действий в Донбассе и освобождение задержанных российскими пограничниками моряков ВМСУ станут предметом торга и давления со стороны президента РФ Владимира Путина на будущего президента Украины, чтобы выигрывать позиции, которые будут выгодны России.

“Стоит отметить, что характер Путина был заложен еще со времен, когда он был питерским босяком. В уличных драках он понимал, что был слабым и хилым, поэтому и пошел в борьбу, потому что у него большая сила духа. И вот когда он понимал, что улучшение ситуации не видно, а надо решать вопрос, то всегда бил первым – руками или головой. И это было неожиданно для его оппонентов. Такие подходы заложены в нем еще с тех пор, потом подготовка в КГБ утвердила эти черты в его характере – и продолжение этого мы видим сейчас. То есть его характер формировался не на пустом месте”, – сказал Романенко.