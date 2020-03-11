«Всегда считал его тряпкой»: Вакарчук уходит с поста лидера партии «Голос»

11.03.2020, Киев, Михаил Рябов

Музыкант Святослав Вакарчук заявил о сложении полномочий главы националистической партии «Голос», которая была создана незадолго до выборов в Верховную раду для завод в парламент одной из групп «соросят» благодаря популярности фронтмена «Океана Эльзы».

Новым главой «Голоса» на съезде избрана Кира Рудык. Сам Вакарчук пояснил, что его миссия – «и далее приводить в политику новых честных профессиональных людей, а также бороться с теми, кто идет в политику для собственного обогащения».

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«Вакарчук ушел на дно опять. Всегда считал его тряпкой. Короче уже не лидер Славик. Да никогда он им не был. Пропел второй раз политическую песню со свистом», – язвительно комментирует политолог Юрий Романенко, напоминая, что во времена Виктора Ющенко музыкант уже досрочно отказывался от мандата депутата Рады, куда избирался по спискам «Нашей Украины».

Интригой является то, что на этот раз Вакарчук объявил об уходе вскоре после публикации разоблачений о неуплате налогов.

Инициатор расследования юрист Андрей Портнов обещает продолжение скандала.

«Вы нас, депутат Вакарчук, немного не так поняли. Мы требуем именно сдать мандат, а не пост главы партии. Вы были разоблачены, что крали у армии налоги в самую острую фазу войны и пели для российской элиты в дни Иловайского котла.

Вы герой Майдана, пойманный на Вашем обычном занятии — хищениях и кражах. Вся Ваша фракция должна публично прокомментировать Ваши офшоры и отмывание нелегальных доходов.

А чтоб энергичнее думал, на днях инициируем расследование уголовного производства за уклонение от уплаты налогов, отмывание нелегальных доходов и за тупую морду. Последнее в Вашем конкретном случае — отдельный состав. Обратная реинтеграция в певца», – говорится в обращении Портнова к Вакарчуку.