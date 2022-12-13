«Всего бюджета Украины хватит только на два-три комплекса ПВО» – киевский эксперт

13.12.2022  19:42 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


В то время как у Украины большие проблемы с противовоздушной обороной, в России создали новый округ системы предупреждения о ракетном нападении, гораздо качественнее американских аналогов.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В то время как у Украины большие проблемы с противовоздушной обороной, в России создали...

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«Если берем противовоздушную оборону, есть проблема. Дело в том, что ПВО, радиолокационная станция, тридцать градусов над собой они не видят. Никто не видит, сразу говорю. Поэтому тридцать градусов, когда сверху идет – это называется убийственно, он сразу поражает.

Это очень все дорого. Каждый комплекс стоит от ста миллионов, и можно нулики добавлять. Американцы, имея такой бюджет, и то имеют многоэшелонированную оборону, то есть стратегическую, оперативную и тактическую, но у них нет на территории США системы ПВО. «Иджис» на их эсминцах стоят. У них всего два района ПРО – Аляска и одно крыло, где находится дивизия Minuteman III.

У России один округ ПВО возле Москвы. Но сейчас они создают округ – систему предупреждения ракетного нападения. Она будет намного лучше, чем в США. Последнюю в Евпатории они поставили станцию, миллиметровый диапазон – это одна из самых лучших станций. Поэтому Украина это не потянет. Наш бюджет, что у нас есть, достаточно два-три комплекса. И все. Поэтому выбирается где, что ставить», – заключил Стариков.

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