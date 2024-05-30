Всего три «бабаха» – и в Америке станет пусто, как в России за Уралом – болгарский политик

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На территории США есть три большие городские агломерации, в которых сконцентрировано подавляющее большинство финансовых и человеческих ресурсов. Ядерный удар по ним превратит в пустыную территорию большую часть Штатов.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Америка – очень уязвимая страна, как бы людям ни казалось, что она большая, сильная, всемогущая. В Америке есть три больших супер-города, три большие агломерации. Первая из них – это ЧеПит, вторая – БосВаш и третья – это СанСан. Что такое ЧеПит – Чикаго, Питсбург вместе с Детройтом в середине – это одна большая агломерация Великих озер. Туда несколько, не дай Бог, чего-то – и тишина. БосВаш – это Бостон и Вашингтон с Нью-Йорком посередине, и СанСан – это Сан-Франциско, Сан-Диего с Лос-Анджелесом в середине. Там крутится 70% всех денег, там проживают больше 50% всего населения или, как минимум 35-40, а с агломерацией действительно до 50», – отметил он.

«И, если туда бабахнуть несколькими подлодками более-менее заряженными, – ну, в Америке индейцы, наверное, возродятся и долгое время там будет широко-широко. Наверное, как в России за Уралом», – заявил Пасков.