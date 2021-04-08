Всего за 100 дней Санду привела Молдову к политическому коллапсу

08.04.2021, Тирасполь, София Русо

Майя Санду отработала первые 100 дней на посту президента Молдовы. На минувшей неделе она опубликовала по итогам работы за этот период оптимистический отчет «‎3 приоритета. 44 действия»‎.

Президент обозначила успехи в ряде областей. Это, в частности, борьба с распространением COVID-19, поддержка экономики и сельского хозяйства, вывод Молдовы из международной изоляции (здесь особо отмечено восстановление отношений Киевом «после пяти лет заморозки»), принятие мер по очистке госорганов и обеспечению независимого правосудия.

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Санду позиционирует себя как прогрессивный политик нового поколения, человек с европейским менталитетом, стремится к смещению закостеневшей проворовавшейся молдавской номенклатуры. Между тем страна погружена в политический кризис, который наблюдатели нередко называют цирком или театром абсурда, все острее становится противостояние президента и парламента.

Итоги ста дней президентства Майи Санду ПолитНавигатору комментируют эксперты из Кишинева и Тирасполя.

Александр Кориненко, политолог:

Президент не может похвастаться особыми успехами за 100 дней нахождения на посту главы государства. Да, безусловно, Майя Санду отчиталась о своих достижениях за этот период, был даже создан сайт, где она перечислила свои 44 победы на посту (0,44 достижения в день). На самом же деле, как и ожидалась, победа Санду привела страну к политическому коллапсу. Госпожа президент не имеет поддержки в парламенте, поскольку РАS (Партия «Действие и солидарность») – это всего 15 депутатов, она также успела рассориться со своим союзником Андреем Нэстасе.

Конституционный суд живет своей жизнью, что только усиливает политическую нестабильность. Президент маниакально требует распустить парламент любой ценой, несмотря на пандемию, политический и экономический кризис. Ей необходимо взять всю полноту власти, так как успех от президентских выборов улетучивается.

Из главных «достижений» президента я могу назвать такие: провал вакцинации (в Молдове она началась поздно и идет низкими темпами), ухудшение эпидемиологической обстановки, повышение цен на топливо (повышались пять раз с начала года), подорожание продуктов, углубление межэтнического раскола в стране.

Президент очень быстро забыла, что обещала защищать права всех групп населения в стране, вне зависимости от того, на каком языке они говорят. Показательный пример – исключение башкана Гагаузии из Высшего совета безопасности. Что это, если не плевок в лицо гагаузам? На пост премьера она предложила Игоря Гросу, который выкрикивал оскорбления жителям Приднестровья в селе Варница, приехавшим исполнить свое конституционное право и проголосовать на выборах президента Молдовы 2020 года. Так они хотят реинтегрировать страну?

Одно из последних «достижений» – это похищение на территории страны человека (судьи Николая Чауса) и вывоз его заграницу. Можно сказать, что в этом вины президента парламентской республики нет, но этот институт является главным модератором в стране, и большая ответственность лежит именно на президенте.

Очевидно, что президент не желает идти на компромиссы, договариваться, а преследует лишь свои политические цели.

Андрей Сафонов, политолог:

Майя Санду основные усилия за свои первые президентские 100 дней потратила на борьбу за власть. Ей нужно сомкнуть воедино три структуры: собственно президентуру, правительство и парламент. Если все эти структуры будут ей подконтрольны, тогда она, формально сохраняя парламентский характер Молдовы, сможет монопольно править.

Нечто похожее было в первый срок президентства Владимира Воронина в 2001-2005 годах, когда он обладал конституционным большинством в парламенте, собственной волей назначал правительство, а заодно через свою опору в виде Партии коммунистов сделал институт президентства реально работающим, а не «свадебным». За все это Майе Санду еще предстоит побороться. Но получится ли это?

За прошедшие «100 дней» Майи Григорьевны проявились следующие моменты.

Во-первых, она – не компромиссный политик. Не обладая парламентским большинством, она поставила однозначно задачу распустить нынешний корпус законодателей. Она идет ради этого на конфликт с большинством политических сил Молдовы, полагая, возможно, что ее прикроют американцы и румыны.

Во вторых, она – не такой сравнительно самостоятельный политик, к каковым можно отнести, например, двух Владимиров – Воронина и Плахотнюка. Я уже не раз отмечал, что у нее нет своих серьезных денег, опорного клана, политического веса среди молдовской элиты. Ее опора – это США, Румыния, отчасти Евросоюз и международные организации вроде Всемирного банка или Международного валютного фонда. Исходя из этого, можно предположить, что она более подконтрольна Западу и Румынии, нежели перечисленные мною политики.

В-третьих, она доказала свою полную политическую ориентированность на Запад и Румынию. Дипломатично говоря, она – оппонент России и Приднестровья. Это подтверждается стремлением Кишинева подверстать Украину к давлению на ПМР.

Реальность, однако, сильнее любой схемы. Сейчас перед президентом Санду стоит субъективный выбор: или проводить реалистичную политику в отношениях с Россией и Приднестровьем, или поплыть по западному и румынскому течениям в виде враждебности к Москве и Тирасполю. Западники уже показали, что, несмотря на всю лояльность Майи Санду к ним, антивирусной вакцины в Молдову с Запада поставлено не будет. Пришлось говорить с российским послом…

Вновь изложу свой вывод: вся эта обстановка диктует перейти к прямым отношениям между РФ и ПМР во всех областях. Дружественными отношения между Москвой и Кишиневом при президенте Санду однозначно не станут. А с Приднестровьем они у России стопроцентно являются таковыми. И для их углубления и развития есть мощные резервы. Значит, так и надо действовать!

Андрей Моспанов, заместитель директора Института социально-политических исследований и регионального развития:

За первые сто дней Майя Санду почти решила ту задачу, которую она для себя считала главной, – провоцирование досрочных парламентских выборов. На сегодняшний день осталось только, чтобы по этому поводу высказался молдавский Конституционный суд, и мы практически не сомневаемся, что 15 апреля он с позицией Санду согласится. В этом случае парламентских выборов следует ожидать уже летом.

За прошедшие три месяца Майя Санду в целом сумела сохранить, а где-то и нарастить свой рейтинг. В ходе досрочных выборов ей, скорее всего, удастся успешно транслировать этот рейтинг на пропрезидентскую партию PAS, аккумулировать до 85-90% правого и правоцентристского электората и получить самую большую фракцию в парламенте. Во всяком случае, пока дело идет именно так.

С этих точек зрения первые сто дней президента Санду надо признать успешными. Однако эти же сто дней выявили и слабые места, касающиеся прежде всего президентской команды, в которой обнаружились обладатели поддельных дипломов, владельцы бизнесов в офшорах и откровенные шовинисты.

Если не считать досрочных парламентских выборов, то первые месяцы президентства Майи Санду в целом не являются показательными и оставляют много вопросов. Насколько Санду и PAS будут способны сформировать по-настоящему профессиональное правительство, даже если победят на выборах? Кто войдет в него? Какими будут отношения с Россией и Приднестровьем? По тем сигналам, которые есть, окончательного мнения здесь составить сегодня нельзя. Заметно, что сама Майя Санду пока старается держать внешнеполитический баланс, но в ее команде есть много людей, радикально настроенных по отношению и к России, и к ПМР. Так что, как говорится, поживем-увидим.