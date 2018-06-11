11.06.2018, Херсон, Владимир Гладков

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Всего за неделю прибывшие на Херсонщину ВСУ расположили против себя все местное население

Буквально на днях в Херсонской области хлебом и солью встречали украинских военных, но теперь отношение местных кардинально изменилось.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошлой неделе в Генический район Херсонской области прибыл 34 батальон 57 Отдельной мотопехотной бригады. «Колону с боевой техникой и личным составом с хлебом-солью встречали местные волонтеры. Маленькие жители Чонгара танцевали и пели для военнослужащих. Встреча была настолько искренней и теплой, что бойцы, вернувшиеся с фронта, не могли сдержать эмоции и благодарили чонгарцев», – цитирует восторженные отзывы СМИ Журавко.

Однако спустя меньше чем неделю от жителей посёлка Новоалексеевка, в котором расположился батальон, стали поступать далеко не радостные сообщения.

«Так, по информации, вчера вечером в местном кафе произошла драка между «благодарными» военнослужащими и местными жителями. В ходе драки пострадало трое молодых парней, местных жителей.

Со слов очевидцев, бойцы изрядно выпили и начали приставать к молодой девушке, которая пришла в кафе со своим молодым человеком. Парень девушки сделал им замечание, но в ответ получил оскорбления в грубой форме в свой адрес. После словестной перепалки, завязалась драка. На помощь парню пришли двое его товарищей, но силы были не равные, так как солдат было шестеро.

Как утверждает мой источник, обстановка в селе изрядно накаляется. Избитые парни не будут на самотек оставлять ситуацию и готовы отомстить», – написал Журавко.