Украинское командование может начинать постепенную демобилизацию, потому что вернувшиеся в тыл ветераны быстро будут возвращены обратно на фронт.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка в Киев заукраинский журналист Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать обещания Минобороны Украины начать демобилизацию бойцов, которые находятся на фронта с 2022 года.

«Совершенно правильно. Люди, которые воюют с 22 года, их нужно демобилизовать. Это не будет катастрофой, это будет временным дефицитом. Со мной служит несколько пацанов, которые воюют еще со времен АТО, когда были контракты на год. И что рассказывают мне наши пацаны. Вот воюет человек, год отвоевал, получал зарплату, демобилизовался и пошёл домой. И ладно, если ты вернулся к любимой работе в Киеве. С нормальной зарплатой, с карьерой, с делом, которое ты любишь, в котором ты хочешь жить всю жизнь. А другой человек вернулся в своё село, в свой маленький город, где не очень хорошо с работой. Где такой зарплаты, как в армии, нет и близко. Где тех отношений, того братства, тоже нет. А он привык, что он сыт, накормлен, одет, рядом со своими пацанами и может не тратить деньги, кроме как переводить их семье. У него всё есть, ещё и зарплата. И поэтому люди начали возвращаться, подписывать контракты. Я уверен, что будет сейчас и так», – сказал Сазонов.

Он подчеркнул, что заменять ветеранов будут молодёжью, если смогут набрать достаточное количество.