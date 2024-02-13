«Всех изнасилуют» – генерал ВСУ призвал нагнетать градус антироссийской истерии в странах НАТО

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Чтобы получить оружие, задача Киева информационно нагнетать градус «угрозы со стороны РФ» в странах Европы, которые ещё сомневаются и ограничивают свою помощь. Нужно со всех площадок рассказывать, сколько горя принесла Вторая мировая война «и Красная Армия» каждой отдельной стране.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что нам нужно огромное количество оружия – да. Европа в состоянии обеспечить наши потребности на данном этапе. Надо лучше работать и лучше поднимать градус угрозы, который идёт от возможности продолжения российского наступления уже и на территорию стран НАТО в Европе. И те учения, которые проводят по теме Сувалкского коридора. Где с одной стороны Калининградская область (извините, неправильно сказал, всё-таки надеюсь, что она вернётся Пруссии и вернётся в Германию) – Восточная Пруссия и Белоруссия, и тот стокилометровый участок, который они (русские – ред.) пытаются перекрыть, и у них для этого есть желание и шансы. И сразу тогда одновременно нанести удар по странам Балтии. В соответствии с российскими планами, на оккупацию Балтии у них три дня. И Европа это понимает. Особенно это понимают поляки и наши балтийские коллеги, и мы обеспокоены. И я чётко вижу, насколько мощно в этом направлении действует Великобритания, благодарен Великобритании», – трепался Кривонос.

По его словам, Киев должен напоминать каждой стране, как было плохо во Вторую мировую войну.

«Уже и Германия проснулась. Вспомнила, как она харкала кровью при изнасилованиях Красной Армией немецких женщин и детей. Поэтому у памяти есть такая интересная особенность – кое-что стирается, а кое-что возобновляется. Поэтому наше задание как раз напомнить тем, кто сомневается и ограничивает свою помощь, что было во времена Второй мировой войны, и какой вред, какое горе принесла война именно этой стране. Мы же молчим, это же информационный провал», – советует украинский генерал.