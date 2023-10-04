Все крымские «заукраинцы» окажутся в заложниках СБУ – Васильев

Украинские спецслужбы берут на карандаш каждого, кто присылает какую-либо информацию о расположении и передвижении военных в Крыму, чтобы в последствии брать в разработку. Таких называют «инициативщики», и в ранге важности они находятся где-то внизу, но по глупости могут провести часть жизни в местах лишения свободы.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тем не менее, такие для службы нужны, потому что любая спецслужба анализирует большой объём информации, сопоставляет. Допустим, если он к примеру, просто сообщил о проезде грузовиков, не знает, что там было внутри, но сообщает о времени. Спецслужба сопоставляет информацию от него, от ещё пары человек, что проехала такая колонна в этом населённом пункте во столько-то. Сопоставляет схожее число, и, допустим, от более важного информатора поступает информация о содержимом внутри. И тогда они уже, во-первых, верифицируют полученную информацию и, сопоставляя все факты, получают более ясную картину, что происходит. Для чего и создаются такие чат-боты, чтобы собирать по крупинкам информацию, сопоставлять, и что-то уже более-менее чётко прослеживается», – пояснил он.

С прошлого года для общения и передачи данных украинские спецслужбы стали активно использовать мессенджер Signal.

«Туда перешло общение большинства военнослужащих Украины. У них в некоторых частях даже запрещено использовать Telegram, хотя на Украине он очень распространён. Тем не менее, они стараются бороться. Signal похож на Telegram, пришел с Запада и, соответственно, поэтому для них он более надёжный», – отметил Васильев.

Отдельно он коснулся «спящих» агентов в Крыму, напомнив, что в 2014 году большинство на тот момент сотрудников СБУ перешли на сторону РФ.

«Соответственно, агентура, которая была у них в разработке, стала полностью известна. Как раз тогда было не такое уж значительное количество засланных казачков. Другой вопрос, что в 2014-15 годах часть людей, особенно кто был приезжий из других регионов Украины, приняли российское гражданство, часть не приняли вообще эту ситуацию, развернулись и уехали. Но часть остались здесь и при этом начали работать на Киев. Плюс с 2014 года, а особенно в 2016-17 годах, при пересечении границы на въезде на Украину – очень активно вербовали. Это была именно активная вербовка с проверкой телефонов, с угрозами. Особенно, если кто-то пользовался паромной переправой и потом мостом для поездки на материк – угрожали привлечь к ответственности», – подчеркнул эксперт.

По украинским законам проезд по Крымскому мосту является незаконным пересечением границы Украины. А фотография на Красной площади в Москве вообще приравнивается к измене Родине.

«Они старались хоть какую-то зацепку найти, людей, с одной стороны, разводили на деньги, но многим предлагали сотрудничество. Знаю это, так как очень много товарищей, кто мотался, мне об этом периодически рассказывали. Соответственно, они, таким образом, постоянно формировали агентурную базу. Плюс очень такой мощный источник подпитки, кроме откровенных фашистов, у которых кукуха поехала по полной программе, и они не отдают себе отчёт, что они борются за прекрасную Россию так, что камня на камне не останется, есть еще либералы, которые восприняли в штыки все события. Причём, я бы даже не сказал, что именно либералы, а люди с крайне западническим мышлением. Эта категория, которая поддалась на сказки западного образа жизни. При этом достаточно наивные и достаточно зашоренные, что на Западе все идеально, нет никаких изъянов, и они искренне считают, что борются с тоталитаризмом и с диктатурой. И в своем представлении они такие себе Мальчиши-Кибальчиши. И такая категория людей она по всей стране, и часто они как раз являются вот всем вот этим метателям бутылок в военкоматы, поджигателями шкафов», – заключил Васильев.